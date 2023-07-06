دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الخميس، إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الهيئة في بيان أنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ثلاثة أشخاص من المسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عُثر على تلك الكمية من مادة الكوكايين المخدرة مُخبأة في أحشائهم"، طبقا لـ(واس).

وفي الوقت نفسه، أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، الخميس، أنها "أحبطت تهريب 100 كيلوغرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص"، بحسب الوكالة السعودية.

وأكدت دوريات حرس الحدود، أن "الجهات الأمنية أهابت بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات".