القدس (CNN)-- قتل شخص في حادث إطلاق نار بالقرب من مستوطنة كدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) مسؤوليتها عن الهجوم في بيان مكتوب.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية "ماغن ديفيد أدوم" (MDA) لشبكة CNN، إن الضحية مات بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم "تحييد" المهاجم المزعوم بعد الحادث، دون توضيح ما إذا كان "تحييد" يعني الموت أو العجز.

وأفاد بيان لاحق للجيش الإسرائيلي بأنه في أعقاب التقرير الأولي عن إطلاق النار، "حددت قوات الأمن مركبة مشبوهة وأوقفتها لتفتيشها، وأثناء التفتيش فتح المهاجم النار تجاههم من داخل السيارة، وردت القوات بإطلاق الذخيرة الحية وفر المهاجم".

وتم تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تظهر جنود الجيش الإسرائيلي يطاردون المشتبه به، وسُمع دوي إطلاق نار في مقاطع الفيديو.

وأظهرت صورة نشرتها United Hatzalah، وهي خدمة طبية طارئة أخرى من مكان الحادث، شاحنة صغيرة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية في موقع الحادث. وقالت United Hatzalah إن الشاحنة تخص المعتدي. وفي الصورة، تم إطلاق النار على النوافذ الخلفية للسيارة.

ويأتي حادث إطلاق النار، الخميس، بعد يوم من إنهاء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في جنين، في أكبر توغل في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين.

وقُتل 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 في العملية التي استمرت يومين، كما قُتل جندي اسرائيلي وأُصيب آخر في الاشتباكات العنيفة.