الجيش الأمريكي: مقاتلات روسية اعترضت طائرات مسيرة تابعة لنا في سوريا

(CNN)-- أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن 3 طائرات مقاتلة روسية اعترضت 3 طائرات مسيرة أمريكية في شمال شرق سوريا، صباح الأربعاء.

ووصف قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس غرينكويتش، في بيان، المناورة الروسية ضد الطائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي قال المسؤولون الأمريكيون إنها كانت تراقب أهداف لتنظيم "داعش" في سوريا بأنها "غير آمنة وغير مهنية".

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو للحادث، يُظهر الطائرات الروسية وهي تعترض المسيرات الأمريكية.

وقال غرينكويتش: "خلافا للمعايير والبروتوكولات المعمول بها، أجبرت الطائرات الروسية طائراتنا على إجراء مناروات لتفاديها".

وتواجد قوات تابعة للولايات المتحدة وروسيا في سوريا، لأن واشنطن جزء من التحالف الدولي ضد "داعش"، بينما تدعم موسكو الرئيس السوري بشار الأسد.

ويأتي اعتراض المقاتلات الروسية للمسيرات الأمريكية في سوريا بعد قرابة 4 أشهر من قيام مقاتلة روسية بإسقاط طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود.

وقال بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا إن تلك الطائرة المسيرة وطائرتان روسيتان من طراز Su-27 "كانتا تحلقان فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود في مارس/ آذار عندما حلقت إحدى الطائرات الروسية عمدا أمام الطائرة وألقت الوقود عليها عدة مرات، ثم اصطدمت الطائرة بمروحة الطائرة بدون طيار، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة MQ-9 في المياه الدولية".

وزادت مثل هذه الحوادث على مدار الأشهر العديدة الماضية، حيث اقتربت الطائرات الروسية بشكل خطير ليس فقط من الطائرات الأمريكية بدون طيار ولكن أيضًا من المقاتلات الأمريكية التي تحلق فوق سوريا.