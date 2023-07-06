دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المعارض السعودي المقيم في الخارج، عمر بن عبدالعزيز تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بهد مهاجمته بيان المملكة حول حقل الدرة مع الكويت والذي صدر على لسان مصدر بوزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء.

وقال عمر بن عبدالعزيز في تغريدته: "بعد صمت 24 ساعة وبعد البدء الإيراني بالحفر والتنقيب، السعودية تدعو إيران للتفاوض! يعني حتى ما فيه دعوة لإيقاف الأعمال لا تعالوا نتفاوض! أجمل ما في الرد المهزوم أنه مكذب للوطنجية الذين جحدوا الحقل وجعلوه كويتيا خالصا خلال آخر 24 ساعة".

ورد الإعلامي السعودي، حسن الغاوي بـ5 نقاط بتغريدة على صفحته بتويتر، قائلا: "1- السعودية والكويت فقط تملكان حقل الدرة.. 2- أعلنت إيران أنه لا يوجد حقل مشترك مع السعودية لم يحدد لحد الآن.. 3- لم تبدأ ايران بالتنقيب.. 4- التفاوض لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة وليس للحقل.. 5- تصريح محسن مهر لا يختلف عن تصريحاتك حول بيغاسوس".

وجاء بنص البيان السعودي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارةً لما تم تداوله حول حقل ’الدرّة‘، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "أضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي".