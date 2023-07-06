الداخلية السعودية تعلن إعدام مواطن بتهمة قتل آخر بإطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حُكم حد الحرابة في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، إثر ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، وبعد محاكمته وصدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي، سعودي الجنسية، على قتل عايض بن حمود بن سودان الشلوي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه وضربه وسلب مركبته وسلاحه وسلب عدة مركبات أخرى، وتعاطي مادة الإمفيتامين المخدر وعقوق والدته"، طبقا لـ(واس)

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه وذلك بقتله".

وأكد البيان أنه "تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني، هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي، سعودي الجنسية، اليوم الخميس، بتاريخ 18 / 12 / 1444 هجرية، الموافق 6 / 7 / 2023 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.