(CNN)-- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد "العديد من القضايا الثنائية والإقليمية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "ناقش الوزيران قضايا ثنائية وإقليمية، بما في ذلك التزامنا المشترك بالسلام في اليمن"، وأضافت : "فيما يتعلق بسوريا، شدد الوزير (بلينكن) على ضرورة أن يأذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتقديم المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافيا وضمان الوصول دون عوائق خلال تلك الفترة عبر جميع نقاط العبور الحدودية الثلاثة المستخدمة حاليا".

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه تم خلال الاتصال "بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون والشراكة في المجالات كافة".

وأضافت: "ثمن الشيخ عبدالله بن زايد دعم الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي واشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم".

وتابعت أن وزير الخارجية الإماراتي "شكر نظيره الأمريكي على موقف بلاده الداعم لهذا القرار الأممي، مؤكدا أن دولة الإمارات والولايات المتحدة تتشاركان الرؤى حول أهمية تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وقالت: "ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث الراهنة في مخيم جنين واستعرضا عددا من الملفات الإقليمية والدولية ومنها سوريا واليمن وغرب البلقان".