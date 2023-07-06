لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أضافت المملكة المتحدة 13 فردا ومنظمة إيرانية إلى قائمة العقوبات المالية، الخميس، بما يشمل تجميد أصولهم، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، الخميس.

ومن بين الأفراد الذين أُضيفوا إلى قائمة العقوبات، الخميس، سيد محمد أمين أغميري، ومراد فتحي، ومحمد حسين خسروي، ومسلم معين، وعبدالحسين خسرو بناه، وحيدر باسانديدة، ومرتضى بيري، وصغري خدادادي، بحسب البيان.

كما تضم المنظمات الخاضعة للعقوبات، مركز التحقيق في الجرائم المنظمة (CIOC)، وقيادة الدفاع الإلكتروني في الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وأكاديمية رافين، والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وغرد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الخميس قائلا: "لن نتسامح مع تهديدات إيران ضد المملكة المتحدة وشركائنا، اليوم نرسل رسالة واضحة". وأضاف: "نظام العقوبات الجديد سيضمن عدم وجود مخبأ لمن يسعون لإلحاق الأذى بنا".