دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخميس، أن العمل فى بناء سد النهضة "يقوم بصورة تأخذ فى الاعتبار التخوفات التي تثيرها دولتي المصب السودان ومصر".

وقال أبي أحمد، في خطابه لأعضاء البرلمان الإثيوبي إن "دولتي المصب السودان ومصر هم إخواننا وجيراننا، وبسبب القلق الذى أبدوه من بناء سد النهضة فإننا نقوم بتنفيذ الأعمال بالعناية ونأخذ في الاعتبار التخوفات التي يثيرونها"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف أن "رغبة إثيوبيا هى التنمية فقط، وتعمل على التأكد على مرور كمية مياه كافية الى السودان ومصر بصورة لاتضر بأثيوبيا، وتعمل على الإيفاء باحتياجاتهم".

وتابع: "نعمل على التأكد من مرور المياه كافية إلى السودان ومصر بصورة لاتضرنا ونعمل على الإيفاء باحتياجاتهم".

وقال: "كما تعلمون فقد تحصلنا على كمية كبيرة من المياه، يجب ألا يتضرر إخواننا ويحصلون على نصيبهم، وأن يدركوا أن رغبة اثيوبيا هي التنمية فقط، فإننا نعمل بطريقة مسؤولة".

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده "جاهزة للتباحث مع الدول بشأن مشاريع جديدة مشتركة تعود على النفع على شعوب المنطقة".

وقال: "السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نقوم بمشاريع جديدة مشتركة معا.. بدلا من الجدال كيف يمكننا أن نقوم ببدء أعمال جديدة، ونحن جاهزون للتشاور مع إخواننا ونصل للحلول"، وفقا للوكالة الإثيوبية.

يذكر أن الخلاف لا يزال قائما بين مصر والسودان وإثيوبيا رغم مفاوضات ماراثونية على مدار عقد من الزمان، لا سيما فيما يتعلق بآليات ملء وتشغيل سد النهضة، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وإدارة السد في أوقات الجفاف.

وتتمسك مصر والسودان بتوقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم.