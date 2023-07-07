مسلح يطلق النار على مسجد في لبنان وقوات الجيش تصيبه خلال توقيفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعرض مسجد في لبنان لإطلاق نار، الجمعة، وسارعت قوات الجيش اللبناني بالتوجه إلى الموقع ووقع اشتباك بينها مع مطلق النار، مما أدى إلى إصابته، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أنه "وقع اشتباك بين دورية للجيش أثناء محاولتها توقيف مطلق النار على مسجد في برالياس بمنطقة زحلة في البقاع، مما أدى إلى إصابته".

ووقع الحادث أثناء خروج المصلين من المسجد، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام لبنانية ومغردون سيارات إسعار وقوات الجيش في موقع الحادث.

وأفاد مغرد بمقتل "شخص وإصابة 4 آخرين بحادث إطلاق النار على المسجد في برالياس وأن مطلق النار يعاني من اضطرابات نفسية وقد تم توقيفه".

ومن جهة أخرى، ذكرت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية، أنه على "جميع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لمدة الإقامة (عمل، زيارة، سياحة، سمة دخول، إقامة موقتة) وجوب تسوية أوضاعهم قبل مغادرة البلاد في المراكز الإقليمية التابع لها مكان سكنهم، أو مباشرة لدى الدوائر والمراكز الحدودية عند المغادرة"، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت المديرية العامة للأمن العام أنه "تسهيلا لأمور المغادرين جوا الراغبين بتسوية أوضاعهم مباشرة في المطار، سيبدأ العمل بمطار رفيق الحريري الدولي يوم 12 يوليو/ تموز الجاري، وعليه، يُطلب من جميع الرعايا الأجانب الوجود قبل أربع ساعات من موعد المغادرة على الأقل، والتقدم لإجراء التسوية، وتسديد الرسوم المطلوبة"، طبقا لما نشرت المديرية على حسابها بتويتر.