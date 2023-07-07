دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، أن الأردن يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى أراضيه، ويقوم بكل ما يلزم لحماية أمنه الوطني من هذا الخطر المتصاعد.

وقال الصفدي في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية، والذي استضافته الولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "تشكيل التحالف خطوة مهمة للتصدي لتهديد المخدرات الصناعية المتصاعد، ومواجهة الانتشار الخطير لها"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف الصفدي بحسب البيان، أن "هذا التحالف الدولي الجديد، سيتيح لنا العمل معًا لمكافحة إنتاج المخدرات الصناعية، وتهريبها، وتوزيعها"، موضحا أن "محاولات تهريب المخدرات من الحدود السورية مستمرة ومتكررة"، لافتاً إلى "مصادرة أكثر من ٦٥ مليون حبة كبتاغون خلال العامين الماضيين".

وأردف الصفدي أن "عالمية خطر المخدرات الصناعية والموارد الهائلة المتوفرة لمصنعيه ومهربيه يستوجب جهداً دولياً مشتركاً لمواجهة هذا الخطر"، مؤكدا "ضرورة التعاون في توفير تكنولوجيا حماية الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومشاركة الخبرات في التوعية ضد المخدرات وتأهيل ضحاياها".

وشدد الصفدي على "استعداد الأردن للتعاون في مواجهة خطر المخدرات، التي لا يمكن حسمها من دون تعاون دولي حقيقي"، حسبما نقلت عنه الوكالة الأردنية.

وشهد الاجتماع الوزاري مشاركة ثلاثين وزير خارجية ووزراء ومسؤولين من أكثر من ثمانين دولة، وعددٍ من ممثلي منظمات إقليمية ودولية، طبقا للوكالة.