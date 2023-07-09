مهاجمة نوري المالكي لعمرو بن العاص وموقف علي بن أبي طالب يشعل ضجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة أدلى بها في الحفل المركزي لحزب الدعوة الإسلامية بمناسبة عيد الغدير.. (اقرأ أيضا: خلافة علي بن أبي طالب.. إليكم رأي بن باز وما ورد بكتاب الإرشاد)

وقال المالكي في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة آفاق العراقية: "في عهد بني أمية 70 سنة الإمام علي يشتم على منابر المسلمين، وهم يعلمون، ونحن عندما نقول عن الغدير وما ورد عنه لا نقول فقط عن كتبنا وإنما عن كتب كل المسلمين يذكرون هذا العيد ويذكرون هذه الحادثة ويؤيدونها ولكن الشيطان غلب عليهم.."

وتابع المالكي قائلا: "70 سنة الإمام علي يشتم حتى جاء الخليفة عمر بن عبدالعزيز فأوقف شتم الإمام علي عليه السلام وكانوا إ7ذا خلصت صلاة الجماعة يصافح بعضهم بعضا بلعن علي هكذا تسبيحاتهم بعد الصلاة يتصافحون بلعن علي.."

وأضاف: "ما كان أسوأ من الأمة التي كانت مع الإمام علي حتى أن مجرد رفع المصاحف من هذا الخبيث عمرو بن العاص وهو قال لمعاوية لا تخف.. وأخذ (عمرو بن العاص) القرآن وحطه على رمح وصاحوا إنزل على حكم القرآن.. انتهت، جيش الغمام علي كله قالوا للإمام هذا دعاء للقرآن قال لهم أنا القرآن الناطق وهذا قرآن صامت هذه خدعة، فقالوا دعاك للقرآن وسلوا سيوفهم على رأس الإمام عليه السلام.."