مواطن سعودي ينشر صورة يده بعد تعرضه للسرقة بإسبانيا وسفير المملكة يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي السعودي، فيصل عباس، صورة ليده ملفوفة برباط بعد تعرضه لعملية سرقة في مدينة برشلونة الإسبانية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال عباس في تغريدة على صفحته بتويتر، الجمعة: "نصيحة مُحب لكل مسافر هذا الصيف: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة. تعرضت للأسف اليوم لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، والسبب هو اني خرجت مرتديا ساعتي المفضلة، ومتجاهلا كل ما قرأته وسمعته ومعتقدا ان الأمر مبالغ فيه. الحمد لله، كل ما في الأمر رضة بسيطة في المعصم، وكل ما أخذوه هو الساعة".

من جهته علق السفير السعودي في إسبانيا على تغريدة الإعلامي قائلا: "سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية العامة في ملقا واعضاءها يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في مملكة اسبانيا وندعوهم على التواصل معها عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم، كما تود ان تلفت انتباهكم اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء بحذر، وعدم لبس مقتنيات ثمينة تلفت الانتباه. مع خالص امنياتي بقضاء اجازة سعيدة في ربوع اسبانيا الجميلة.. دمتم بخير وعافيه، ادام الله عزّ بلادنا وادام علينا الامن والامان فهي نعمة لا تقدر بثمن.."

وتابع بتغريدة منفصلة: "الوضع بشكل عام آمن في اسبانيا، وجميع الحوادث هي حوادث فرديه ونادره ولا ترقى بأن تكون ظاهره، أدعوكم الى الاستمتاع بجمالها وحُسن معشر شعبها وقضاء اوقات ممتعه.. مع تمنياتي لكم بإجازة سعيدة".