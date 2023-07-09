دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت محافظة القريات شمال المملكة العربية السعودية حادثا مأسويا، حيث لقي شقيقان حتفهما غرقا في حفرة مائية، بحسب تقرير مصور نشرته قناة (الإخبارية) السعودية على حسابها بتويتر، في وقت متأخر مساء الأحد.

وأضافت القناة أن "الشقيقين الشابين هاني ووسيم توفيا غرقا وهما لا يتجاوزان الـ15 عاما، وكانا يلعبان بجوار سكة القطار بالقريات، واُنتشلت جثتهما من قبل الجهات المختصة بعدما غرقا في إحدى الحفر الممتلئة بالسيول".

وبحسب (الإخبارية)، قالت مصادر إن "امتلاء الحفر بالمياه يرجح لتخلف أعمال الحفر بالمنطقة، وباشر الهلال الأحمر والجهات الأمنية موقع الحادث".

وأضافت القناة أن مختصين أكدوا أن "مياه الأودية والسيول لا تصلح للسباحة، وتواجد الوحل في باطنها مما قد يؤدي إلى تهديد حياة الأشخاص".

ونقلت القناة عن أحد الشهود العيان قوله إنهم "تحركوا بعدما أبلغ أحد الرجال عن غرق طفليه، وإنهم استغرقوا 25 دقيقة وأخرجوا الشقيق الأول ولم يكن متوفيا وتم إسعافه ولكن توفي لاحقا، ثم بعد تقريبا نصف ساعة من البحث، وجدنا جثة الشقيق الآخر".

وأردف القناة قائلة: "القرى والبلديات في المملكة وخصوصا المجاورة للقريات لا تتوافر فيها السبل للتنزه، مما يجعل الكثير من الأهالي يرتادون تلك الأماكن الخطرة والوعرة للتنزه والاستمتاع، والسؤال هو: أين الجهات المسؤولة من هذه الواقعة؟، فهل اللوم يقع على عاتق الشابين الغارقين؟، أم على شح المنتزهات وعدم توافرها؟، أم على شركات أعمال الحفر؟".