أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، أن الجيش الأمريكي قتل أحد زعماء تنظيم داعش، الجمعة، في غارة بطائرة مسيرة شرقي سوريا.

وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية: "قتلت الغارة التي نفذتها طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper نفسها التي تعرضت لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في وقت سابق من ذلك اليوم، أسامة المهاجر"، أحد زعماء داعش.

وقال الجنرال إريك مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في البيان: "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة. داعش لا تزال تشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يُقتل مدنيون في الغارة لكنها تقيم تقارير عن إصابة مدنيين.

تعرضت الطائرات الأمريكية المسيّرة المشاركة في مهمة مكافحة داعش في سوريا لمضايقات 3 مرات على مدار هذا الأسبوع من قبل الطائرات الروسية الموجودة في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد.

أفاد بيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية، الجمعة، أن الحادث بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية بدون طيار استمر قرابة ساعتين. وقال الجنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوات الجوية الأمريكية المركزية، في البيان إن الطائرات الروسية "طارت لـ18 مرة قريبة غير مهنية تسببت في تعامل طائرات MQ-9 لتجنب المواقف غير الآمنة".