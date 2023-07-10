دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي في موسكو، الاثنين، وسط تأكيد على تعزيز العلاقات.

وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "عقب اجتماع اليوم، تم تبني بيان مشترك وخطة عمل مشتركة لروسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023-2028، وستكون هذه الوثائق في متناول الجمهور".

وأشار سيرغي لافروف، في مؤتمر مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقب الاجتماع، إلى نمو التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون إلى 11 مليار دولار.

وأضاف لافروف: "مهتمون بمزيد من التعاون التجاري مع دول التعاون الخليجي ونرحب بخطوات استعادة العلاقات بين دول الخليج وإيران وبجهود دول الخليج لإنهاء الأزمة في اليمن وإطلاق حوار وطني شامل".

وقال لافروف: "لدينا موقف موحد مع دول الخليج تجاه وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، وعودة سوريا إلى "الجامعة العربية" كان لها آثار إيجابية" على المنطقة، حسب قوله. كما عبّر عن "قلق" موسكو من استمرار الأزمة في السودان.

وتابع: "روسيا تتفق مع دول الخليج على أهمية تسريع حل القضية الفلسطينية"، فيما قال: "لا نسعى من خلال تحالفاتنا إلى تهديد أي دولة".

من جانبه، عبّر أمين عام التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن حرص "دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا"، في وقت تحدث فيه عن دعم التكتل الخليجي لجهود الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية سياسيًا، ضمن جهوده الرامية إلى "تحقيق الأمن وتسوية النزاعات".

ووصف التعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا في مجموعة أوبك+ بأنه "كان إيجابيًا على سوق النفط".

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الخارجية الروسي مشاورات منفصلة مع نظرائه الخليجيين.