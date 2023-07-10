ضاحي خلفان يتحدث عن "تقسيم اليمن" و"حكم الملوك" في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، أن "تقسيم" اليمن يجب أن يُعاد مشيرا إلى أن النظام الجمهوري لم يكن ناجحا في الدول العربية.

وقال خلفان عبر صفحته على تويتر: "الاستقلالية كانت في مختلف العهود هي الأصلح في اليمن.. وحدها صالح وخلق لها الفشل غير المسبوق في نهاية مطافه... أعطوا القائد اليمني حرية الاختيار... وشوفوا روح الابداع.. على مسؤوليتي".

وأردف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "حتى الحوثي أعطوه إمارة في صعدة...سيكون ناجحا...أما يحكم اليمن مستحيل بيلعنون اللي عينه"، حسب قوله.

وتابع خلفان قائلا: "تقسيم اليمن الذي كان على زمن الأجداد يفترض أن يعاد.. هذه نصيحة ناصح... اللي مش مقتنع ينتظر".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "العرب عندهم شيوخ.. وعندهم ولاء لشيوخهم.. هذا نظامنا.... نظام الكرفتات ما يصلح لنا".

وأضاف خلفان: "أعطني نظام جمهورية عربي صالح.. وأنا أقبلك على رأسك"، وأجاب أحد المغردين قائلا: "مثلا الجمهورية المصرية"، ليجيب نائب رئيس شرطة دبي: "الآن على عهد السيسي.. لكن ما الضمان لاستمرار النجاح".

وقال خلفان عن نظام الحكم في مصر: "على سبيل المثال أروع عصور مصر عصور ملوك مصر"، وتابع: "أي رئيس مصري.. يعين ملكا لمصر"، وأضاف: "يتشاور أولي الأمر.. الملوك دائما من الناحية النفسية تكون عندهم رغبة بتخليد أسمائهم".