دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان، مساء الأحد، صحة معلومات حول وفاة أحد عناصر الإخوان المسلمين داخل محبسه بزعم تعرضه لانتهاكات، مؤكدة أن وفاته حدثت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر: "لا صحة لما تم تداوله بعدد من المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الإدعاء بوفاة أحد العناصر الإرهابية داخل محبسه بزعم تعرضه لإنتهاكات".

وأضافت الوزارة: "أن المذكور من العناصر الإخوانية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا الإرهابية بقرار من النيابة العامة، وتوفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية".

وأردفت الوزارة في البيان قائلة: "وأن ذلك يأتى فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب".

ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل حول الحادث، كما لم توضح اسم المعتقل.