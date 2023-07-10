دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، صورا تجمع أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مع العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والعاهل السعودي حاليا، الملك سلمان بن عبدالعزيز في المغرب.

وشارك الشيخ حمد بن جاسم متابعي صفحته على إنستغرام مجموعتين من الصور وعلق على أولها بالقول: "المغرب في زيارة للملك عبدالله الله يغفر له، مع الأمير الوالد الله يحفظه، بحضور الملك سلمان الله يحفظه والأمير مقرن".

وكتب رئيس وزراء قطر الأسبق على المجموعة الثانية من الصور: "الأمير الوالد الله يحفظه مع الملك عبدالله الله يغفر له والملك سلمان الله يحفظه. المغرب".

ولم يُحدد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تاريخ التقاط هذه الصور في منشوره.