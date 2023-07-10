"ظاهرة المستريح".. دار الإفتاء المصرية تكشف الحكم الشرعي بشأنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشان ظاهرة "المستريح" المنتشرة في مصر، الإثنين، مشيرة إلى أنها محرمة.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها على تويتر: "ما يقوم به "المستريح" مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لأنَّه يبني مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، فمعايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنَّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل؛ حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلةٍ لكسب المال السريع، ولعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال".

وتابعت دار الإفتاء بالقول: " ولا يَخْفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، وأيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص من أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به".

وظهرة "المستريح" هي ظاهرة منتشرة في مصر إذ يقوم أشخاص بخداع المواطنين عبر إيهامهم باستثمار أموالهم في مشروعات "وهمية".