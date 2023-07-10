دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جدد وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، تأكيده، مساء الأحد، على أن حقل الدرة للغاز، ملكية مشتركة حصريا بين الكويت والسعودية فقط، وأنه من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف الوزير الكويتي في مقابلة مع قناة (الإخبارية) السعودية أن "ادعاءات إيران غير مبنية على أساس ترسيم واضح للحدود البحرية، وأنه لا مجال لمفاوضات معها إلا بعد ترسيم الحدود، ومن لديه ادعاء عليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال".

وأكد البراك مجددا: "على الطرف الإيراني منفردا الآن أن يدخل في عملية ترسيم حدوده لكي تعتمد دوليا وفق قواعد القانون الدولي".

وأوضح في المقابلة مع القناة السعودية: "الكويت والسعودية فريق واحد، وسنطور حقل الدرة بما يعود بالنفع على البلدين". وقال: "موقفنا واحد الكويت والسعودية، وإلى هذه اللحظة، هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة".

وشدد وزير النفط الكويتي قائلا: "نستند في حقل الدرة على حدودنا المُرسمة رسميا ودوليا".

وأشار البراك إلى أن "الأرضية جاهزة لتطوير هذا الحقل، ولدينا تفاهم كامل مع السعودية لا غبش فيه... وتم التفاوض والتوقيع على كل الاتفاقيات الحاكمة في هذا المجال ونحن نتبنى الوحدة والالتزام بين السعودية والكويت، ولم يكن بيننا خلاف في التاريخ لم يُحل، كل الخلافات التي بيننا حُلت بطريقة سلمية وحضارية، وهذا النهج مستمر برعاية القيادتين في البلدين".