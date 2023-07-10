دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ، حكم القتل حدًا بحق مواطن سعودي في المنطقة الشرقية، بعد محاكمته وإدانته بقتل زوجته خنقًا حتى فارقت الحياة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم فاضل بن منصور بن علي الهلال - سعودي الجنسية - على قتل زوجته، زينب بنت محمد بن حبيب العتوق - سعودية الجنسية - وذلك بخنقها داخل غرفة نومهما حتى فارقت الحياة"، حسبما نقلت الوكالة.

وأضاف الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلةً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه"، طبقا لـ(واس).

واختتمت الوزارة بيانها بقولها إنه "تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني، فاضل بن منصور بن علي الهلال، سعودي الجنسية، يوم الاثنين بتاريخ 22/ 12/ 1444هجرية، الموافق 10/ 7/ 2023 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، حسب البيان.