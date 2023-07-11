تقرير من إعداد نادين إبراهيم، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

اجتذبت مؤتمراتها السنوية شخصيات من السياسيين اليمينيين والمتشددين والمحافظين من الغرب، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

لكن الانتكاسات الأخيرة لأقوى جماعة معارضة إيرانية جعلت بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كانت أيام مجدها باتت معدودة.

كانت حركة مجاهدي خلق، وهي جماعة منشقة غامضة في المنفى، مصنفة على أنها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، لكنها تعتبر اليوم سياسيين غربيين بارزين مناهضين لإيران حلفاء رئيسيين. وتتهمها إيران بالإرهاب قائلة إنها نفذت سلسلة من الهجمات في الثمانينيات. ونفت منظمة مجاهدي خلق هذه الاتهامات.

إنها واحدة من أفضل جماعات المعارضة تنظيماً التي تواجه الجمهورية الإسلامية، لكنها لا تحظى بدعم كبير بين الإيرانيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ماضيها العنيف ودعمها الرئيس العراقي صدام حسين خلال حربه التي استمرت قرابة عقد من الزمان مع إيران.

ومع ذلك، يقول محللون إن النشاط الدبلوماسي الأخير بين إيران وخصومها قد لا يبشر بالخير للجماعة.

شهدت منظمة مجاهدي خلق الشهر الماضي في غضون أسبوع واحد غارة نادرة على قاعدتها مترامية الأطراف في ألبانيا، حيث يقع مقرها الرئيسي، بالإضافة إلى حظر قصير على مسيرة سنوية مزمعة في فرنسا، حيث أقامت مثل هذه الأحداث لعدة سنوات.

تعتقد منظمة مجاهدي خلق أن هذه الإجراءات كانت جزءًا من "سياسة استرضاء" للنظام في طهران، حسبما قال ممثل رفيع عن المجموعة لشبكة CNN في مقابلة عبر البريد الإلكتروني.

قال شاهين غوبادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسي لحركة مجاهدي خلق، لشبكة CNN: "أصبح من الواضح أن المخاوف الأمنية كانت مجرد ذريعة لاسترضاء نظام الملالي"، في اشارة الى الحظر الفرنسي.

وقالت الشرطة الألبانية إن الغارة في يونيو على معسكر أشرف 3 التابع لمنظمة مجاهدي خلق بالقرب من العاصمة تيرانا كانت بسبب شكوك بأن الجماعة متورطة في نشاط سياسي، وفقًا لوسائل إعلام محلية. فالنشاط السياسي محظور بموجب الاتفاقية التي تسمح لهم بالبقاء في ألبانيا. وقتل شخص في المداهمة ونفت الشرطة مسؤوليتها عن الوفاة.

رحبت إيران بالغارة، وقال مسؤول إيراني الأسبوع الماضي إن بعض الأقراص الصلبة التي تم الاستيلاء عليها وصلت إلى بلاده، ويعمل خبراء إيرانيون على استعادة البيانات للتعرف على عملاء الجماعة وخلايا التخريب، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.

دعت منظمة مجاهدي خلق ألبانيا لتوضيح ما إذا كان قد تم بالفعل إرسال أي من الأقراص الصلبة إلى إيران.

وقال غوبادي لشبكة CNN إن المداهمة "نُفذت بأمر أو بضغط" من إيران.

نشاط غير قانوني وتخريبي

قال منسق وزارة الخارجية الألبانية لشبكة CNN عبر البريد الإلكتروني إن البلاد لم تقدم أي مواد مصادرة لإيران. وقال المنسق إن جميع المعدات التي تم الاستيلاء عليها في يد السلطات وستستخدم في التحقيقات.

حظرت السلطات الفرنسية في الأسبوع نفسه مسيرة منظمة مجاهدي خلق في باريس بدعوى "تهديدات بالهجوم". تم إلغاء الحظر في وقت لاحق بأمر قضائي، وانعقد التجمع يوم السبت بالتزامن مع اجتماع سنوي لمنظمة مجاهدي خلق في ضواحي باريس استضاف بعض أبرز الشخصيات اليمينية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لشبكة CNN إن شرطة باريس أمرت بحظر المظاهرة "بسبب مخاطر الإخلال بالنظام العام".

وقال المصدر لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تم إلغاء هذا القرار من قبل المحاكم الإدارية، وهو قرار ليس من اختصاص الحكومة التعليق عليه" ، مضيفًا أنه "ليست لدينا علاقات مع هذه المنظمة (MeK)، والتي لا يمكننا المصادقة عليها."

قال غوبادي إن أنشطة منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا وأماكن أخرى "تتماشى مع قوانين البلدان المضيفة."

قال منسق وزارة الخارجية الألبانية لشبكة CNN إن منظمة مجاهدي خلق قد خرقت اتفاقًا بعدم الانخراط في "نشاط غير قانوني وتخريبي"، مضيفًا أن ألبانيا قد دفعت ثمنًا باهظًا لاستضافتها لها، وكان أسوأها الهجوم الإلكتروني في يوليو 2022 على البلاد، حيث ألقت باللوم على إيران. وقال المنسق إن هذا الهجوم كان له عواقب وخيمة على ألبانيا ومواطنيها، لأن 95٪ من الخدمات العامة في ألبانيا تقدم عبر الإنترنت.

ونتيجة لذلك قامت ألبانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران نتيجة لذلك، لكن طهران نفت تورطها.

قال المنسق إن الاتهام بالاسترضاء "إهانة شديدة" بالنظر إلى أن ألبانيا قد "رحبت وقدمت الحماية الإنسانية إلى منظمة مجاهدي خلق، في حين لم تقبلها أي دولة أخرى في العالم."

تأتي النكسات التي تعرضت لها منظمة مجاهدي خلق أيضًا في أعقاب اتفاق تاريخي بين إيران والسعودية في مارس، والذي شهد إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد ما يقرب من ثماني سنوات من التوترات.

اتهمت إيران السعودية منذ سنوات بدعم منظمة مجاهدي خلق. تأججت التكهنات حول دعم المملكة المزعوم للمجموعة من خلال ظهور الأمير تركي الفيصل، وهو أمير سعودي بارز وسفير سابق لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في قمة منظمة مجاهدي خلق في باريس. قال الفيصل في خطابه عام 2016: "أنا أيضًا أريد إسقاط النظام".

لكن في مؤشر على تغير الرياح، قال الفيصل في مارس لقناة France24 الإخبارية إنه لم يكن على علم باتفاق تطبيع وشيك بين طهران والرياض وأنه فوجئ به.

أصر الأمير على أنه لا يلعب أي دور حكومي رسمي، لكن تأييده العلني لمنظمة مجاهدي خلق قد أغضب إيران، التي وصفت الجماعة بـ "الأطفال المتبنين" للسعوديين.

وقال غوبادي لشبكة CNN إن منظمة مجاهدي خلق تنفي تلقي أي أموال من المملكة العربية السعودية أو أي حكومة، وتصر على أنها "حركة مستقلة، تقف على قدميها سياسياً ومالياً."

تواصلت CNN مع وزارة الخارجية السعودية للتعليق.

جاء الحظر الفرنسي القصير على مسيرة منظمة مجاهدي خلق بعد أيام فقط من مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 10 يونيو.

من غير الواضح ما إذا كان النشاط الدبلوماسي الأخير بين إيران وخصومها مسؤولاً بشكل مباشر عن التطورات في فرنسا أو ألبانيا، ولكن يقول المحللون إنه من غير المحتمل أن يكون مصادفة، خاصة وأن الدول الغربية تأمل في استئناف المحادثات النووية مع إيران.

المحافظون الجدد المتصلبون

قال تريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي في واشنطن، إن دعم مجاهدي خلق يأتي بشكل كبير من الدول التي لديها توترات مع إيران.

وقال لشبكة CNN: "نتيجة لذلك، مع تصاعد التوترات مع إيران أو انخفاضها، فذلك يؤثر بشكل مباشر على مصير منظمة مجاهدي خلق"، مضيفًا أنه منذ أن قامت الرياض وطهران بالتصالح فإن منظمة مجاهدي خلق تعتبر "أقل فائدة للمملكة العربية السعودية."

ومن بين السياسيين الذين حضروا مؤتمراتها أيضًا المحامي السابق لدونالد ترامب رودي جولياني ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس.

وبحسب ما ورد، تلقى متحدث واحد على الأقل في الحدث عشرات الآلاف من الدولارات من المجموعة المنشقة.

يقول علي أحمدي، الزميل التنفيذي في مركز جنيف للسياسة الأمنية، إن أولئك الذين يذهبون لدعم حركة مجاهدي خلق هم "عادة من المحافظين الجدد المتشددين" بالإضافة إلى "السياسيين المتقاعدين الذين يسعدهم تلقي شيك كبير حقًا."

قال أحمدي لشبكة CNN: "الكثير من اليمينيين لديهم هذا النوع من الافتتان بالجماعات اليمينية الصغيرة التي يحلمون بها يومًا ما لتكون قادرة على تولي زمام الأمور في بلد مثل إيران".

قال غوبادي لـ CNN إن المتحدثين أو الحاضرين لم يتلقوا أبدًا مدفوعات من الحركة.

قال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في "معهد الشرق الأوسط"، إنه في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع إيران، فقد يكونان "يلقيان بمستقبل منظمة مجاهدي خلق في هذا المزيج" لمعرفة ما إذا كان يمكن العثور على صيغة أوسع، مضيفًا أن إزالة المجموعة من الصورة قد يكون تنازلًا غربيًا لإيران.

ومع ذلك، يقول المحللون إنه من غير المرجح أن تختفي حركة مجاهدي خلق في أي وقت قريب، بعد أن نجت على مدار العقود الستة الماضية على الرغم من التحول الجيوسياسي.

قال فاتانكا: "أعتقد أنهم أصبحوا أضعف تدريجياً". وأضاف أنه في حين أن التقارب السعودي الإيراني سيزيد من إضعافهما، إلا أنه لن يعني زوالهما.