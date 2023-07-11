القدس (CNN)— نزل المتظاهرون إلى الشوارع في إسرائيل، صباح الثلاثاء، فيما يسمونه بـ"يوم المقاومة"، ضد تحركات الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد.

وكشفت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها منظمو الاحتجاج والشرطة الإسرائيلية، متظاهرين في شوارع تل أبيب وبيتاخ تكفا وبئر السبع، من بين مدن أخرى، وشاهدت شبكة CNN، متظاهرين في المحكمة العليا بالقدس.

وقال المنظمون إنهم أغلقوا طريق أيالون السريع الرئيسي في تل أبيب، وأكدوا أن الشرطة لن تتمكن من إخلاء الطريق بسبب عدد المتظاهرين.

ويعتزم المتظاهرون الاحتجاج في مطار بن غوريون الدولي في وقت لاحق، الثلاثاء.

وتأتي المظاهرة في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الاثنين، لدفع بند رئيسي في برنامج الإصلاح القضائي.

وصوت المشرعون الإسرائيليون الاثنين على تجريد المحكمة العليا من سلطة إعلان إجراءات الحكومة "غير معقولة" في أول ثلاث عمليات تصويت مطلوبة لتحويل مشروع القانون إلى قانون.

وجاء التصويت بـ64 صوتا مقابل 56 صوتا، ويحظى ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ64 مقعدا في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا.

ومشروع القانون هو جزء من حزمة شاملة من إجراءات "الإصلاح القضائي" التي من شأنها إضعاف القضاء. ويطلق نتنياهو وحلفاؤه على الإجراءات اسم "إصلاحات"، ويقولون إنها مطلوبة لإعادة التوازن بين السلطات والمحاكم والمشرعين والحكومة.

في حين أن معارضي الخطة يصفونها بالـ"انقلاب"، ويقولون إنها تهدد بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية من خلال إزالة أهم رقابة على الإجراءات الحكومية.

وتجمع المتظاهرون في الشارع وداخل الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، قبل التصويت. وأظهر مقطع فيديو عددا من المتظاهرين جالسين على الأرض في الداخل، قبل أن يتم جرهم بعيدا من قبل السلطات.

وأشاد رئيس الكنيست أمير أوحانا، من حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، بالطريقة التي تم بها التعامل مع الوضع. وقال مغردا: "إنني أؤيد وأثني على ضابط وحراس الكنيست وأعضاء الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة المخالفين بعرقلة الجلسة الكاملة للكنيست، وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني".