دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كلّف مجلس الوزراء الكويتي هيئة "العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم" بطباعة 100 نسخة باللغة السويدية وتوزيعها في السويد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأشارت الكويت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا"، وفقا لكونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد حرق نسخة من المصحف خلال مظاهرة في العاصمة السويدية، ستوكهولم.

وأدت خطوة حرق نسخة من المصحف إلى صدور بيانات استنكار وتسليم مذكرات احتجاج عدة من جانب دول إسلامية للسويد.