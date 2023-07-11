دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، عدم السماح بخروج أي مركبة غير كويتية من البلاد إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ البرية الحدودية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال المقدم مشاري السمحان من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية: "بدأت إجراءات الوزارة الداخلية ممثلة في قرار وزير الداخلية الكويتي، بتحصيل المخالفات المروية المتعلقة بالمركبات غير الكويتية، والتي لا تحمل لوحات كويتية سواء كانت خليجية أو حتى عربية".

وأضاف المقدم السمحان في فيديو مرفق بتغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "لابد من الجميع الانتباه في هذا الجانب، في حالة وصول المركبة التي لا تحمل لوحات كويتية إلى إحدى المنافذ البرية سواء كانت العبدلي أو السالمي والنويصيب، يشترط وفقا لإجراءات وصولها إلى المسؤولين في الجمارك بأن يتم تنبيهها، وإبلاغهم بوجود مخالفات إن وجدت على هذه المركبة".

وأضاف: "سيتم توجيه تلك المخالفات إلى القسم المختص بتحصيل المخالفات المروية، ويشترط تسديدها مع إخواننا في الفحص الأمني، ويجب أن نكون متعاونين دائما بتسديد هذه المخالفات المرورية، والمحافظة على سلامة الجميع"، حسب الوكالة.