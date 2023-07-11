لبنان.. تداول فيديو لـ"تعنيف" أطفال في حضانة.. والسلطات تتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أطفال يتعرضون للضرب والتعنيف في حضانة بلبنان، فيما أعلنت السلطات أنها أغلقت الحضانة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على تويتر، إنه "تم فتح تحقيق بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتضمن تعرض أطفال للضرب والتعنيف داخل حضانة بمنطقة المتن الشمالي"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

ولاحقا، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة فراس الأبيض، في بيان" إغلاق الحضانة بالشمع الأحمر إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف الأطفال".

وبحسب البيان، دعا وزير الصحة القضاء إلى"إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين"، وقال إن "الإغلاق لا يكفي، ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر".