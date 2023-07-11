دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب البرلماني المصري مصطفى بكري، إن كلا من جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لا يمكنهما الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة عام 2024.

وأوضح بكري في لقاء مع برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الاثنين: "فيه مادة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تقول إن (كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى لو خد رد اعتبار...".

وردا على سؤال من الديهي: "أنت بتتكلم عن حد معين؟"، قال بكري: "فيه غيره وغيره".

وأكد بكري أن "السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ما يقدرش يترشح بسبب حصوله على حكم بات ونهائي في قضية عام 1982"، موضحا أنها "قضية الفساد بتاعة زمان، ودي قضية متعلقة بالنزاهة، وذلك حتى لو خد رد اعتباره، وهو ما لم يحدث".

وردا على سؤال من الديهي حول إن كان ذلك ينطبق على جمال مبارك، قال مصطفى بكري إن "جمال مبارك، صدر بحقه حكم بات ونهائي في عام 2015، بقضية القصور الرئاسية، وأُيد (الحكم) من محكمة النقض سنة 2016... وهو حكم بات ونهائي".

وحذر بكري قائلا: "يا جماعة احرصوا على الوطن، على البلد، البلد دي لو ضاعت مش هترجع تاني، الناس لازم تفهم، وما حدش هيزايد على حد، لا أنا هأزايد على وطنية فلان ولا وطنية علان، إحنا بنبه بعض، وبنقول يا جماعة مفيش داعي نضحك على بعض بكلام فاضي مالوش معنى".