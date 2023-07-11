دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، "بعد ثبوت اتهامه باعتناق المنهج التكفيري والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل العمليات الإرهابية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم صالح بن سعيد بن علي الكربي - سعودي الجنسية - على اعتناق المنهج التكفيري، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتستره على ما علمه من تنفيذ العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة وعلى المشاركين فيها قبل ارتكابها".

وأضافت الوزارة أن "المتهم تستر على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وشارك في الأعمال القتالية في اليمن، وتدرب على الأسلحة، وبإحالته إلى المحكمة المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، حسبما نقلت (واس).

واختتمت وزارة الداخلية بقولها إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني، صالح بن سعيد الكربي، اليوم الثلاثاء، بتاريخ 23/ 12/ 1444هجرية، الموافق 11/ 7/ 2023 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، طبقا لـ(واس).