بعد تصريح إيران عن حقل الدرة.. تعليق وزير خارجية الكويت يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من رد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، على سؤال ورده حول ملكية حقل الدرة.

وقال الوزير الكويتي إن "الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير".

وأشار إلى أن من "أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق"، مؤكدا أنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، تم عقد ثلاث جولات مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين"، طبقا لـ(كونا).

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال، الإثنين، إن "بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز، مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).