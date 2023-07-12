مصر.. حال الفنان ايمان البحر درويش يثير ضجة بعد صورة نشرتها ابنته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صورة للفنان المصري، ايمان البحر درويش ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره بحالة صحية سيئة.

وذكرت بوابة الأهرام المصرية أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت أنها "ستتكفل بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرا لموهبته ومشواره الفني وأنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدا لتوفير أفضل السبل العلاجية له حتى يتجاوز أزمته الصحية".

وأضافت الأهرام أن "مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أكد استعداد النقابة لدعم الفنان إيمان البحر درويش في أزمته الصحية التي يمر بها في الوقت الحالي، وأصدر بيانا بشأن الحالة الصحية له، عقب الصورة التي نشرتها نجلته والتي تظهر تعرضه لأزمة صحية ألزمته الفراش".

ونقلت الأهرام قول مصطفى كامل في بيان: "ناشدت على صفحتي الخاصة على الفيسبوك كل الزملاء للاستدلال على رقم الفنان إيمان البحر أو رقم ابنته وبمجرد أن وصلني رقمان قمت بالاتصال بهما ولكن لم يتم الرد عليهما نهائيا، وأعلن بصفة شخصية ونقابية أننى والنقابة على أتم الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة".