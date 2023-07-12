دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت لقطات مصورة للحظة خروج الموظفين من وزارات الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية.

ونشر حساب العاصمة الإدارية الجديدة عبر موقع تويتر، الثلاثاء، لقطات لخروج الموظفين، وقائلا: "لأول مرة.. بعد انتقال كافة الوزرات إلي الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة فيديو لخروج الموظفين من الوزرات"، فيما تباينت ردود الفعل.

من جانبه، علق الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "كانوا بيقولوا محدش هيروح العاصمة".

وأضاف موسى: "هذا الفيديو رسالة واضحة وصريحة لمن يريد أن يرى فكرة العاصمة... فيه وزارات بتقعد تشتغل من الصبح لحد بالليل"، في معرض رده على "شائعات" تقول إن العاصمة الإدارية لن يسكنها أحد.

ويوم الثلاثاء، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء من المجموعة الاقتصادية، واستعرض خطة برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وخلال الاجتماع، أعلن مدبولي بيع مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار لصالح عدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وتستأجر الحكومة مقارها من شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمبالغ تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويً (مليون و293 ألف دولار)، بحسب تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد حوالي 70 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة المصرية، القاهرة.

وحتى مايو/ أيار، أتمت 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية انتقالها إلى العاصمة الإدارية، حسب تصريحات خالد عباس رئيس شركة العاصمة لصحف محلية، ويتراوح عدد الموظفين الذين يحضرون إلى المدينة ما بين 13 إلى 14 ألف موظف.