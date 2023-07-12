دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "إننا لن نجامل أحدًا بشأن سيادة ووحدة الأراضي الإيرانية"، في معرض تعليقه على البيان الختامي للجولة السادسة من اجتماع الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الذي انعقد في موسكو يوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) تعليق عبد اللهيان في مدونة على الإنترنت، الأربعاء؛ قائلة إن البيان الختامي "تضمن المزاعم المتكررة حول الجزر الإيرانية الثلاث".

في سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح الأربعاء، السفير الروسي في طهران ألكسي ددوف، لتسلمه مذكرة احتجاج على ما أورده البيان الختامي لاجتماع موسكو بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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مسؤول دائرة الخليج في الخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي، احتجاج إيران على ما تضمنه البيان، إلى السفير الروسي؛ قائلا إن "الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى، هي جزء أبدي من التراب الإيراني"، داعيًا إلى تصحيح الموقف الروسي من هذه القضية، بحسب إرنا.

وأفادت إرنا أن السفير الروسي في طهران، "أكد احترام وحدة الاراضي الايرانية واعدًا بنقل الاحتجاج الإيراني إلى موسكو على الفور".

كان البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا أكد دعم "كافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية".