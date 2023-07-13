عمرو موسى يثير تفاعلا بتغريدات عن انتخابات مصر والترشيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمين العام الأسبق لجماعة الدولة العربية، عمرو موسى، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب سلسلة تغريدات نشرها حول الانتخابات الرئاسية في مصر والترشح لها.

وقال عمرو موسى في تغريداته: "اعجبني نداء محموًد أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد إلى الوفديين بشأن الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة إذ طالب مؤسسات الحزب أن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشيح واختيار المرشح ..الخ.. نعم ان عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح ويكون استخدام اموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكًلا لجريمة الاستيلاء على المال العام توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء".

وتابع: "ثم ان تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاءً لا ثقة له فاحترام القانون كل لا يتجزأ".

وأضاف: "وكذلك أين مبررات الترشيح أي اوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها.. أمًا ان تمتدح السياسات والرئيس ثم يترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب ان ينأى الوفد والوفديون عنه.. انتخاب رئيس الدولة امر جاد لا يحتمل الهزل.."