دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، أن "برنامج الأغذية العالمي" ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة سيقلل المساعدات الحيوية عن اللاجئين السوريين ابتداء من مطلع أغسطس/آب، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب بـ"معاناة" اللاجئين، مؤكدا على أن الأردن لا يمكنه تحمل هذا العبء.

وقال الصفدي عبر تويتر: "في 1 أغسطس/آب، سيقلل برنامج الأغذية العالمي المساعدات الحيوية للاجئين السوريين في الأردن، ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وبعض المانحين سيحذون حذوها، ولا يمكن أن نسد تلك الثغرة".

وأضاف وزير الخارجية الأردني: "سيعاني اللاجئون"، وأردف: "هذا (العبء) ليس على عاتق الأردن، بل على عاتق أولئك الذين يقللون الدعم، لا يمكننا أن نأخذ هذا الحمل الثقيل على عاتقنا".

وحث الصفدي برنامج الأغذية العالمي وغيره من المنظمات التي تقلل المساعدات للاجئين السوريين على "التراجع عن قرارها"، وأضاف قائلا: "توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية".

وتابع وزير الخارجية الأردني: "بلدنا ليس الوحيد الذي يحتضن اللاجئين، يجب على الأمم المتحدة أن تعمل على تحقيق عودة طوعية، وحتى ذلك الحين يجب أن تُبقي منظماتها على الدعم الكافي (للاجئين)".

وأردف الصفدي قائلا: "سنتشاور مع الدول المضيفة (للاجئين) في المنطقة لعقد اجتماع للاتفاق على استجابة مشتركة لتراجع الدعم للاجئين السوريين، بما في ذلك من جانب برنامج الأغذية العالمية والمنظمات الأخرى ولاتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة ذلك، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا".

وحسب خبر نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي في 13 يونيو/حزيران الجاري فإن برنامج الأغذية العالمي أعلن عن تقليص المساعدات المقدمة لـ2.5 مليون لاجئ من أصل 5.5 مليون شخص يعتمدون على البرنامج في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.