القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بغداد في 22 يونيو/حزيران 2023، حول قضايا الفساد التي كشفتها الهيئة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله، بحسب بيان للهيئة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت الهيئة في البيان أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله"، موضحا أن" التقرير الفني لدائرة الوقاية من الفساد، أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)"، حسبما نقلت (واع).

وأردفت الهيئة قائلة إنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله، لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع"، كما لفتت إلى "قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله"، طبقا للبيان.

وأشارت الهيئة أن "أمر الاستقدام بحق المتهم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لعام 2011 المعدل".