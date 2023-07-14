دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق رجال الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور على تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن أموال المودعين وحقوهم في المصارف "محفوظة"، مؤكدا أنه يجب أن يوافق الكلام الأفعال.

وقال الحبتور في تغريدة بحسابه الرسمي على تويتر، الجمعة: "قرأت تصريح الرئيس نبيه برّي الأخير عن التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، وأن حقوق المودعين وأموالهم في المصارف (محفوظة) بل ومن المقدسات كما قال".

وأضاف الحبتور: "هذا واجب أي لبناني يتواجد في منصب يتيح له سُلطة وصلاحيات قادرة على تحصيل الحقوق وإعادة الأموال و(جنى العمر) للبنانيين وغيرهم من المودعين في البنوك اللبنانية.

وختم الحبتور تغريدته قائلا: "أشد على يد كل شخص وأي شخص يستطيع الضغط وسنّ القرارات وتحصيل حقوق الشعب اللبناني.. عسى أن يوافق الكلام الأفعال".

وكان نبيه بري "جدد التأكيد خلال رئاسته اجتماعا لقطاع المغتربين في حركة (أمل) على تمسك الحركة، بوجوب أن تشمل أي خطة للتعافي الاقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الخميس.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني: "منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال (هو هو)، ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدسات، ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين"، بحسب الوكالة اللبنانية.