محمد العيسى يثير تفاعلا بعد لقاء رئيس وزراء الهند وسط تساؤلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، إلى الهند ولقاءاته بعدد من الشخصيات الرفيعة يتقدمها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عمّا دار باللقاء.

وكان العيسى قد نشر صورة له مع مودي على صفحته بتويتر، قائلا بتعليق: "أجريتُ حواراً مهماً مع دولة رئيس الوزراء الهندي السيد (ناريندرا موي) حول عدد من الموضوعات، ومن ذلك سُبُل تعزيز التنمية التي تتمحور حول الإنسان، وأهمية تعزيز التفاهم والوئام بين أتباع الأديان، وأُقَدِّر ما شرحه دولته من التوجه القوي نحو التنمية الشاملة".

وتابع قائلا: "كما جرى الاتفاق على أهمية العمل على مواجهة كافة أساليب التطرف والكراهية أياً كان مصدرها وأسبابها؛ إذ لا سلام ولا ازدهار في عالمنا المتنوع والمتعدد إلا بالمواطنة الواعية والشاملة".

وأضاف: "وقد شرحتُ تفاصيل ذلك اللقاء المهم في محاضرتي التي تلت اللقاء مع دولته، وذلك في المركز الثقافي الإسلامي الهندي بحضور كبار العلماء المسلمين وغير المسلمين وعدد من المفكرين والسياسيين الذين قَدِمُوا من عدد من الولايات الهندية وثمَّنوا وقدّروا مضامين المحاضرة".