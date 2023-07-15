أمين "علماء المسلمين" يعلق على خطاب وزيرة قطرية عن حرق نسخة القرآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على كلمة وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، لولوة الخاطر خلال جلسة النقاش الطارئ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الثلاثاء.

وقال القرة داغي في تغريدة: "تفاعل وإشادات بين المغردين حول خطاب أختنا الفاضلة الأستاذة لولوة الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر بمقر وزارة الخارجية، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، متحدثة عن تكرار حوادث استهداف القرآن الكريم و’ازدواجية الغرب‘.. جزاها الله خيرا على بيان هذا الموقف المشرف لدولة قطر".

وكانت الخاطر قد قالت في كلمتها وفقا لما نشرته وزارة الخارجية القطرية: "إننا نقف حائرين متعجبين حيث تراكمت الشواهد لدى القاصي والداني أن هذا المعيار ليس إلا انتقائيا فجلّ هذه الدول تمنع منعاً باتاً تشريعاً أو عرفاً الخطاب والأفعال المعادية للسامية على سبيل المثال لا الحصر".

وتابعت: "في سياق تبرير وتسهيل بعض الحكومات خطاب وسلوك الكراهية تجاه المسلمين في دولهم أؤكد أننا لا نستطيع نحن الدول والمجتمعات الإسلامية التعامل بالمثل ليس خشية من الهجوم الذي كان سيطالنا من نفس تلك الحكومات ولكن امتثالاً لقناعاتنا وقوانيننا وقبلها لقيمنا الإسلامية التي تمنعنا من استفزاز الآخرين وجرحهم في معتقداتهم".

وأضافت: "دولة قطر إذ تعتبر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونبذ خطاب الكراهية، والتمييز بين الناس على أساس الدين، مسؤولية ً تقع على عاتق الدول والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها هذا المجلس الموقر، فإنها تؤكد على أهمية اتخاذ موقف واضح من قبل المجلس وآلياته، بإدانة كافة أشكال العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأديان وأتباعها والحيلولة ِ دون تكرارها".