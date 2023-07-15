رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، يعرض وثيقة خلال مؤتمر صحفي في بغداد في 22 يونيو/ حزيران 2023، تتعلق بقضايا كشفتها الهيئة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توّعد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، القاضي حيدر حنون، السبت، بشن "معركة مصيرية كبرى مرتقبة ضد الفساد والفاسدين"، محذرًا من تداعيات ظاهرة الفساد وامتدادها إلى الاقتصاد، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال حنون أثناء حضوره مؤتمر "البصرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص- السبيل لمكافحة الفساد": "في البصرة باب كبير للفساد الموانئ والجمارك، وعلينا أن نعمل كثيرًا لنضمن مكافحة الفساد في الموانئ العراقية، وكذلك ألا نجعل الرسوم والعوائد والضرائب الجمركية مشروع سرقة للفاسدين"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

وأضاف حنون: "علينا أن نطلب من هيئة الجمارك أن تعمل بجد ونشاط حتى تحقق حوكمة وأتمتة وتحول رقمي حقيقي، لأننا لا نستطيع أن نكافح الفساد في هيئة الجمارك والموانئ ما لم نتجه الى التحول الرقمي والحوكمة".

وقال المسؤول العراقي إن "أموال الشعب وبدل من أن تذهب لخزينة الدولة تذهب لجيوب الفاسدين"، حسبما أفادت "واع".

وأكد القاضي حيدر حنون أن "المنازلة الكبرى والمعركة المصيرية ضد الفساد والفاسدين تم التحضير لها في الأشهر الماضية، وتوشك الهيئة الإعلان عن شنها على كافة المستويات".