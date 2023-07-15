دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على وضع حزب المصريين الأحرار، قائلا إن "الحزب مات عندما تمت سرقته، وأصبح لا وزن له"، وذلك ردا على تغريدة تقول إن الحزب قرر دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة عام 2024، مما أثار تفاعلا.

وجاء تعليق ساويرس على صفحته على فيسبوك ردا على تغريدة نشرها حساب الدكتور سام يوسف على تويتر يقول فيها: "سياسة اللامعقول تنتشر فى مصر، حزب المصريين الأحرار يُطلق الحملة التمهيدية لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024!!!".

وأرفق حساب المغرد سام يوسف لافتة للحزب عليها صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع تغريدته وكتب عليها: حزب المصريين الأحرار علشان مصر اللي بنحلم بيها السيسي مشرحنا".

وقال ساويرس في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر ردا على تلك التغريدة: "الحزب اساسا مات يوم ما اتسرق ..لا وزن له …".

ورد سام يوسف على ساويرس قائلا: "اذا تكرمت ممكن حضرتك تنزل شهادة للتاريخ وللوطن وللاجيال القادمة وباختصار كيف تم سرقة الحزب؟؟".

وكان حزب المصريين الأحرار شهد أزمة في السنوات الماضية، انتهت بالإطاحة بمؤسسه المهندس نجيب ساويرس الذي كان قد أعلن تأسيس الحزب في عام 2011.

وأثارت التغريدة ورد ساويرس تفاعلا بين المغردين، ونرصد لكم أبرزها: