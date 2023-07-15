دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، السبت، إن "إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة"، فيما يتعلق بتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي، مشيدًا بدور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في التنمية.

ونشر حساب رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا في حسابه عبر تويتر، بعد أن أجرى محادثات في القاهرة، الخميس، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سد النهضة والأزمة في السودان.

وقال أبي أحمد في بيانه باللغة العربية: "تعتبر الأمانة والوفاء بالعهود من سمات الإثيوبيين الحميدة والمعروفة، وهي جزء أصيل من تراث الشعب الإثيوبي، وأيضًا من ركائز السياسة الخارجية للحكومة الإثيوبية".

وأضاف: "وانطلاقا من هذه القيم، نؤكد بأن إثيوبيا لا تفرط في الأمانة، ولا تنوي أبدًا الإضرار بجيرانها. لحكمة ربانية، اختار الله - سبحانه وتعالى - أرض الحبشة لتكون منبعًا لنهر النيل العظيم، الذي يعتبر هبة وأمانة في آن واحد، وستظل إثيوبيا تراعي هذه الأمانة وتشارك جيرنها هذه الهبة الربانية، وقد ظل نهر النيل يربط دول المصب والمنبع منذ آلاف السنين باعتباره شريان حياة تجسدت فيه قوة العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة"، حسب البيان.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي في بيانه: "ومنذ القدم، ظلت إثيوبيا تشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة، ونؤكد لإخواننا بأن هذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الهبة التي منحنا الله إياها لم تكن سُدى، بل لأننا نستطيع شعبا وحكومة، بأن نتحمل المسؤولية المنوطة بنا، وأن هذه الهبة الربانية ستكون فائدتها للجميع، إن قيم المسؤولية والعدالة التي تميز بها إثيوبيا، قد وجدت اعترافًا وتقديرًا من سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - عندما قال للصحابة: (اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يُظلم عنده أحد...)، وهو ما يتم تأكيده اليوم بأن إثيوبيا شعبا وحكومة لن تلحق ضررًا بأشقائها".

وأكد أبي أحمد "أن احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، نظرًا للتزايد السكاني، مما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا في التنمية المستدامة والحياة الكريمة. إن تواصلنا الدائم مع دول المصب وقياداتها، هو انعكاس حقيقي لرغبتنا في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بيننا".

وأتم رئيس وزراء إثيوبيا، قائلا: "ونشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده الحثيثة في البناء والتنمية في جمهورية مصر العربية، ونحن في إثيوبيا نؤمن بأن سد النهضة ستكون له فوائد للجميع، فمن ضمن الفوائد التنموية التي سيحققها، هو تخزينه لمياه النيل بشكل كاف، حيث يكون أفضل ضمانا لمياه النيل في حالات الجفاف الصعبة، التي قد نواجهها في المواسم الصعبة، ومن هذا المنطلق، نعلن عن التزامنا بالتعاون في المشاريع الحيوية، التي تهدف إلى ضمان المصالح المشتركة والتنمية المستدامة لشعوبنا، بحيث يكون فيها الكل رابح".