بمشاركة الجيش.. جهات سورية تكافح لإخماد 18 حريقا في اللاذقية

رجال إطفاء يشاركون في إخماد حريق بأحد الحقول، قرب قرية في محافظة الرقة شمال سوريا، في 12 يوليو/ تموز 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بمدينة اللاذقية السورية المهندس باسم دوبا، السبت، أن كوادر وآليات مديرية الزراعة في اللاذقية تواصل عملها للسيطرة على النيران في جبل زاهي بريف المحافظة الشمالي.

وأضاف باسم دوبا أن "آليات من الدفاع المدني وفوج الإطفاء وآليات وعناصر من الجيش العربي السوري، تشارك في إخماد الحرائق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح دوبا، خلال إشرافه على عمليات الإخماد في المنطقة، أن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على أكثر من 80 % من الحريق، مع تأمين بعض النقاط المهمة، وحماية الغابات من خطر توسع وانتشار الحرائق، نتيجة جهود فرق الإطفاء للسيطرة على كامل بؤر النار وتبريدها"، حسبما أفادت (سانا).

وأشار المسؤول السوري إلى أن "فرق الإطفاء تعمل في ظروف صعبة، لأن المنطقة متاخمة لمناطق تواجد التنظيمات الإرهابية، كما أدت الحرائق إلى انفجار بعض مخلفات هذه التنظيمات الإرهابية من الألغام".

ومن جانبه، أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر أن "عناصر الإطفاء تمكنوا خلال الـ24 ساعة الماضية، من إخماد ثلاثة حرائق كبيرة من أصل 18 حريقا، نشبت في اللاذقية من بينها حريق بمساحة كبيرة من أشجار الزيتون والسرو والأراضي الزراعية والحراجية في منطقة القويقة بريف القرداحة، بمشاركة حوامتي إطفاء، وفوج الإطفاء والدفاع المدني ودائرة الحراج"، طبقا لتقرير (سانا).

وذكر جعفر أن "حريقا بإحدى السيارات أدى لاشتعال النيران بمساحة كبيرة من أشجار الليمون والزيتون والصنوبر في منطقة خربة الجوزية بناحية عين البيضا"، بحسب الوكالة.