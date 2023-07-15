دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، السبت، رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأفادت الوكالة أن مراسم استقبال رئيس الوزراء الهندي شملت إطلاق المدفعية 21 طلقة، لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وبحث الجانبان "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين"، وشهدا "تبادل مذكرات تفاهم بشأن اتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم والروبية)، والذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين"، إضافة إلى "تبادل مذكرات تفاهم بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل وإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي- أبوظبي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد قوله: "الهند من القوى المؤثرة في القضايا الدولية وشريكًا مهمًا في معالجتها، ولذلك نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبلها في (COP28)، وهناك تعاون بناء بين البلدين في مجال العمل المناخي".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي "حرصه على مواصلة العمل مع الشيخ محمد بن زايد لدفع العلاقات الإماراتية - الهندية، على مختلف المستويات خاصة التنموية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين"، حسبما أفادت "وام".

وكان مودي وصل العاصمة الإماراتية، صباح السبت، واستقبله في المطار ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد.

يرافق رئيس وزراء الهند، وفد يضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية بجانب سنغاي سودهير سفير الهند لدى الإمارات.