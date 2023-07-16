دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن محمد دهقان نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن المحكمة العليا الفرنسية رفضت طلب أمريكيا لتنفيذ الحكم القضائي الأمريكي بمصادرة 247 مليون دولار من الأصول الإيرانية، بحسب بيان نشرته وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية للأنباء.

وقال دهقان، مساء السبت، إنه "لم يتم الاعتراف بالأحكام القضائية الأمريكية أو تنفيذها ضد الأصول الإيرانية، في أي بلد ما عدا كندا"، حسبما أفادت الوكالة.

وأضاف: "حاول الأمريكيون إحالة الأحكام الصادرة في أمريكا ضد إيران، إلى أوروبا وعرضها على المحاكم الأوروبية والمطالبة بالاعتراف بها وتنفيذها، لكن المحاكم الأوروبية لم تعترف بعد بأحكام الأمريكيين ولم تنفذها"، حسب (إرنا).

وأوضح أن "هذه القضية أُثيرت في فرنسا، ورفضت محكمة استئناف باريس طلب الأمريكيين بعدم حصانة إيران، أي أنه لم يتم الاعتراف بأحكام المحاكم الأمريكية في فرنسا وتنفيذها".

وأكد المسؤول الإيراني أن "المدعي العام الفرنسي، قدم نصا إلى المحكمة العليا الفرنسية، يفيد بأنه بما أن الأحكام الصادرة في الولايات المتحدة ضد إيران، تستند إلى ذريعة الأنشطة الإرهابية المزعومة المدعومة من قبل إيران، فان التذرع بحصانة إيران لعدم تنفيذ الأوامر المذكورة أمر غير مقبول. وكانت حجة المدعي العام الفرنسي أن الحصانة مقبولة عندما لا يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان والإرهاب"، حسب البيان.

وأضاف دهقان طبقا لما نقلت عنه الوكالة: "ولهذا السبب، طلب المدعي العام الفرنسي، إلغاء قرار محكمة استئناف باريس، وحكم على إيران بدفع 247 مليون دولار تعويضات للمتضررين الأمريكيين، لكن المحكمة العليا بفرنسا رفضت استئناف الأمريكيين على قرار محكمة استئناف باريس، والذي صدر لصالح إيران"، طبقا لـ(إرنا).