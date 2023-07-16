عناصر الدفاع المدني يتجمعون في موقع انهيار مبنى مكون من 13 طابقًا في منطقة سيدي بشر في مدينة الإسكندرية، في 26 يونيو/ حزيران 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انهار مبنى في منطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، مساء السبت، مما أسفر عن وفاتين على الأقل و3 مصابين بحسب وسائل إعلام مصرية، في حين أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل.

وقالت النيابة العامة في بيان على حسابها الرسمي بتويتر، الأحد، إن "المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين من بسبب الحادث".

وأضاف البيان أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية، القسم الأول، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث.

ومن جانبه، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السبت، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان حادث انهيار أجزاء من عقار شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس لمتابعة تداعيات الحادث، بحسب ما أفادت صحيفة (الأهرام) المصرية الحكومية.

وبحسب (الأهرام)، فقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة، و3 حالة إصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد الشريف "رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع حضور جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار" طبقا لما ذكرت الصحيفة.

ويتواصل مسلسل سقوط العقارات وتسجيل وفيات تحت أنقاضها في محافظة الإسكندرية، ففي 26 يونيو/ حزيران الماضي، كان قد انهار مبنى من 13 طابقا إضافة إلى الطابق الأرضي، في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والجرحى، فيما أعلنت النيابة العامة المصرية التحقيق في سبب انهياره.

وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، انهار مبنى قديم مكون من طابقين بحي بحري في محافظة الإسكندرية، مما أسفر عن وفاة شخص.