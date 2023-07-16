دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، الأحد، إن شركة "فيليب موريس" تراجعت عن زيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر، وتم سحب المنشور الخاص بالزيادة، حسبما أفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

كانت شركة فيليب موريس قد نشرت منذ ساعات في صفحتها الرسمية، منشورًا خاصًا بزيادة أسعار السجائر الأجنبية في مصر، ثم عادت لتعلن سحب المنشور وعدم رفع الأسعار.

كان إمبابي، كشف في تصريحات سابقة، أن شركة فيليب موريس قررت زيادة أسعار كل من سجائر "مارلبورو، وميريت" بواقع 5 جنيهات للعبوة، وأنه سجائر "LM" ستزيد 3 جنيهات، طبقا لما نقلت الصحيفة المصرية.

وأضاف إمبابي أن شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) لم ترفع أسعار منتجاتها، حسبما نقلت عنه "الأهرام".

وشهدت أسعار السجائر بجميع أنواعها زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية، مع تراجع المعروض منها في الأسواق، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار دون وجود قرار رسمي من الشركة الشرقية للدخان بتحريكها.

وحول تلك التطورات، أجرى إبراهيم إمبابي مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، مساء السبت، متحدثا عن جشع التجار كسبب في زيادة أسعار السجائر.

وردًا على سؤال لعمرو أديب: "أنتوا ليه سايبين التجار هما اللي يخدوا الفلوس دي ما تأخدوهاش أنتم؟"، قال إمبابي: "أقرب شيء، جهة سيادية بعتوا لي وقالوا لي اطمن، القرار طالع قريب، الكلام دا بقاله شهر".

وأوضح إمبابي أن "السعر الرسمي لعلبة السجائر الكليوباترا 22 جنيهًا، في حين أنها تُباع حاليًا بـ45 جنيها، نتيجة تزايد سعرها عند كل مرحلة من بيعها"، متحدثا عمن أسماهم بـ"الحيتان" في سوق توزيع وبيع السجائر".

وأوضح إمبابي أن "الشركة الشرقية للدخان بتخسر نتيجة فرق سعر الدولار"، موجهًا دعوة لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بفتح المجال للشركة الشرقية لاستيراد التبغ.