دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، حيث يجري السوداني زيارة رسمية على رأس وفد كبير، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

زيارة السوداني هي الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى العاصمة السورية، منذ عام 2011.

وأوضحت الوكالة أن "مباحثات بشار الأسد والسوداني، تركزت على العلاقات بين سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات".

وقال الأسد: "العراق الشقيق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية، وكان رافضًا لكل تبريرات العدوان عليها، وقدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية"، طبقا للبيان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أن "موقف العراق ثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وأن أمن العراق من أمن سوريا"، موضحًا "أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب ونقص المياه"، وأعرب عن رفضه "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية"، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وأعلن السوداني "الاتفاق مع الجانب السوري على إيجاد آليَّات تنسيق لمواجهة المخدرات، وضرورة ضمان حصص مائية عادلة"، لافتا أن أبواب العراق مفتوحة للاستثمار، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الحكومية (واع).