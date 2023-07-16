دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت وزارة الخارجية اللبنانية، الأحد، حول ما يُثار بشأن اعتذار وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب عن عدم ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين"، وأكدت أن "جدول أعماله يحفل بعدة مناسبات، خلال الأشهر المقبلة"، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها ردا على "أخبار تناقلتها بعض وسائل إعلام، مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، برئاسة الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية لمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات".

وقالت في بيانها إن "دور وزير الخارجية فيما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان، هو التواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب، وخصوصا السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلًا، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

وأردفت الوزارة: "أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع اختصاصات وزير الخارجية".

وأكدت الوزارة أن "جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين، يحفل في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة، تتطلب حضورا ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف أغسطس/ آب المقبل، يليها في الشهر نفسه التجديد لـ(اليونيفيل) في مجلس الأمن الدولي بنيويورك، ثم اجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، تتبعه المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية".