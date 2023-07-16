دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تعليق النائب البرلماني المصري مصطفي بكري، الأحد، على قرار النيابة العامة بإحالة ضابط الشرطة للمحاكمة، بعد اتهامه بقتل مواطن في سيدي براني بمرسى مطروح، و4 آخرين تسببوا في دهس الضابط، تفاعلا من مغردين على موقع تويتر.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "قرار النيابة العامه بإحالة ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص علي أحد المواطنين وأربعه آخرين تسببوا في دهس أمين شرطه مما أدي إلي وفاته إلى جانب آخرين يكذب كل الادعاءات التي روجها البعض كذبًا عن حماية الداخليه للضابط".

وأضاف بكري: "الأحداث تثبت كل يوم أن لاأحد فوق القانون مهما كان، والمعروف عن السيد محمود توفيق وزير الداخلية أنه لا يتردد في محاسبة كل من يتجاوز في عمله ووظيفته أو يرتكب جرمًا في حق الآخرين".

وأردف بكري موضحًا: "ولذلك جاء قرار النائب العام بإحالة القضيه للمحاكمه سريعًا امتثالا للعدالة والقانون. الجريمة مدانة ولكن محاولة الإساءة لجهاز الشرطة أو القوات المسلحة بسبب جريمة فردية فهذا يكشف أن الهدف هو التحريض علي مؤسسات الدوله وأمن البلاد واستقرارها".

وأثارت تغريدة النائب مصطفى بكري ردودًا مختلفة وتفاعلا على موقع تويتر، وكانت هذه أبرزها:

وفي وقت سابق، الأحد، كانت النيابة العامة في مصر أمرت، بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية أحداث سيدي براني بمرسى مطرح، في أول بيان بعد أيام من وقوع الحادث.