حالة بنيامين نتنياهو الصحية.. آخر التطورات الأحد

(CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان أن الأخير من المتوقع خروجه من المستشفى، الأحد، بعد إجراء فحوصات طبية.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، الأحد: "هذا الصباح، واصل رئيس الوزراء نتنياهو الخضوع لفحوصات في مركز شيبا الطبي.. الفحوصات طبيعية وحالته جيدة جدا ومن المتوقع خروجه في وقت لاحق اليوم".

وقال مركز شيبا الطبي، الأحد إن نتنياهو تم تزويده بجهاز مراقبة للقلب تحت جلده.

وكان نتنياهو قد نقل، السبت، إلى مركز شيبا الطبي، بحسب مكتبه الذي لفت في بيان سابق إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أمضى ساعات في الطقس الحار أمس في بحيرة طبريا".

لاحقا، أصدر نتنياهو بيانًا مصورًا السبت، أشار فيه إلى إصابته بالجفاف ونصح الناس بشرب المزيد من الماء.

وقال نتنياهو: "بالأمس قضيت بعض الوقت مع زوجتي في بحيرة طبريا ، في الشمس، بدون قبعة، بدون ماء. ليست فكرة جيدة، لذا أود أولاً أن أشكركم جميعًا على اهتمامكم وكذلك للفرق الممتازة هنا في شيبا التي فحصتني. الحمد لله، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، لكن لدي طلب واحد منك فقط: نحن نمر بموجة حارة في البلد، لذلك أسألكم، أن تكونوا أقل عرضة بلشمس وشرب المزيد من الماء".